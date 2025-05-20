Жителей и гостей Дмитровского приглашают на культурные и спортивные мероприятия

Дмитровский муниципальный округ приглашает горожан провести выходные весело и с пользой для здоровья. 24 мая пройдет праздник «Мой парк — моя история», где каждый найдет развлечение по душе, сообщает пресс-служба администрации округа.

В парке «Сосновый бор» в Дмитрове с 10:00 до 14:00 и в парке имени И. А. Лямина в Яхроме с 11:00 до 15:00 гостей ждет насыщенная программа для всей семьи: мастер-класс по зумбе, игровые и концертные программы, квесты и экскурсии по парку, творческие мастер-классы.

Также парк им. И. А. Лямина приглашает насладиться свежим воздухом и приятной компанией. В выходные посетителей ждет насыщенная программа в рамках системного расписания. 24 мая с 10:00 — спортивная разминка и эстафета, волейбол (долгожданные игры после долгого перерыва), настольный теннис, развлекательная программа «Играем — не скучаем», творческие мастер-классы «Страна чудес» и «Сделано в парке». 25 мая с 16:00 приглашаем мам, пап и малышей принять участие в интересных играх, конкурсах и веселых состязаниях в семейной развлекательной программе «Кладовая игровая», а для детей подготовили творческие мастер-классы «Озорной щенок» и «Сделано в парке».

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.