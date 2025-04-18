Зеленский ввел санкции против Куклачева, SHAMAN, Цискаридзе и Сукачева

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских культурных деятелей. В него попали 20 человек, в том числе народный артист РСФСР, знаменитый дрессировщик и клоун Юрий Куклачев, сообщает Baza .

В этот раз Зеленский пополнил санкционный список именем патриотического российского певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. В него попали музыканты Александр Розенбаум, Гарик Сукачев, танцор и хореограф Николай Цискаридзе, актриса Ирина Апексимова, фехтовальщица Софья Великая и так далее.

Попадание под санкции означает блокировку активов на территории Украины, запрет на передачу интеллектуальной собственности, аннулирование лицензий и торговых соглашений, лишение украинских наград. Ограничительные меры ввели на 10 лет.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны Евросоюза необходимо подключить к переговорам по завершению украинского конфликта. В этом случае отмена санкций ЕС могла бы стать частью конечного соглашения о мире.