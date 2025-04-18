Рубио рассказал, в каком случае с России могут снять европейские санкции

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Рубио: снятие санкций с России зависит от участия ЕС в переговорах

Страны Евросоюза необходимо подключить к переговорам по завершению украинского конфликта. В этом случае отмена санкций ЕС могла бы стать частью конечного соглашения о мире, сказал государственный секретарь США Марко Рубио журналистам в Париже. Об этом сообщает ТАСС .

Некоторые финансовые ограничения против РФ введены странами Евросоюза. Отменить их Соединенные Штаты не в силах, отметил Рубио.

По такой причине государства ЕС необходимо привлечь к переговорам, если снятие финансовых ограничений с РФ когда-нибудь окажется частью сделки.

Ранее Рубио сказал, что важно понять, возможно ли урегулировать конфликт на Украине в ближайшее время. Выводы надо сделать в течение нескольких суток.