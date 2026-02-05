Засветились в бьюти-подборке: корейский Vogue признал рубли модным аксессуаром

Российские деньги ворвались в моду: корейское издание Vogue включило в одну из своих бьюти-подборок рубли.

В кадр попала банкнота номиналом 10 рублей, однако за ней видно и 50-рублевую купюру. Деньги расположились среди косметики, украшений и стильных аксессуаров.

При этом бумажные десятки в России перестали выпускать в 2013 году, однако в 2022-м в связи с экономической целесообразностью и повышением цен на металлы купюру вернули в оборот наравне с монетой.

