Защита Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье

Адвокат певицы Ларисы Долиной направила в Верховный суд возражение на жалобу Полины Лурье, которая хочет оспорить право собственности на квартиру в Хамовниках, сообщает РИА Новости .

Информация об том появилась в базе данных суда. Возражения зарегистрировали 15 декабря. Документы поступили в судебный состав по семейным делам.

Заседание по делу о продаже квартиры Долиной пройдет в Верховном суде 16 декабря. Лурье хочет оспорить решения нижестоящих судов, которые вернули жилье в собственность Долиной. Покупательница квартиры требует признать сделку купли-продажи законной.

Лариса Долина ранее стала жертвой мошенников, под влиянием которых продала квартиру Полине Лурье. Деньги от сделки и другие сбережения артистка отдала аферистам. Общий ущерб оценили минимум в 317 миллионов рублей.

Позднее Долина оспорила сделку по продаже. Хамовнический суд вернул ей жилье, оставив Лурье без денег и квартиры. Покупательница обратилась в Верховный суд, чтобы признать сделку законной.

Во время досудебного урегулирования конфликта Долина предложила Лурье возвращать деньги в течение многих лет, но без учета инфляции и компенсации процентов. Женщина не согласилась на такой вариант.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.