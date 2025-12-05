Долина предложила Лурье возвращать деньги много лет без учета инфляции

Во время досудебного урегулирования конфликта певица Лариса Долина предложила покупательнице ее жилья Полине Лурье возвращать деньги в течение многих лет, но без учета инфляции и компенсации процентов. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, сообщает РЕН ТВ .

По ее словам, как только Верховный суд РФ истребовал материалы дела, певица и ее команда предложили покупательнице квартиры заключить мирное соглашение. Однако Лурье посчитала предложенный Долиной вариант неприемлемым.

Свириденко не раскрыла подробности предложения, но отметила, что певица собиралась постепенно возвращать деньги за квартиру покупательнице в течение многих лет, но без учета инфляции и компенсации процентов. Также адвокат сказала, что Лурье заплатила налог на имущество за спорную квартиру за 2024 год. Такой же платеж ей придется совершить и за 2025 год, причем он будет «намного превышать 100 тыс. рублей».

Лурье продолжает считать себя добросовестным покупателем и настаивает на возврате ей именно квартиры, а не денежной компенсации. Свириденко отметила, что женщину приглашали выступить вместе с Долиной на федеральном канале и прокомментировать ситуацию, но покупательница надеется на разрешение конфликта «не на сцене, а в правовом поле».

Ранее Долина выступила в эфире программы «Пусть говорят» и рассказала, что сначала долго молчала по поводу скандальной истории с продажей квартиры из-за шока, а затем из-за обязательства неразглашения информации.

Верховный суд назначил заседание по делу квартиры Долиной на 16 декабря. До этого Лурье проиграла дело в Хамовническом суде. Тот вернул право собственности на недвижимость Долиной.

