«Записи в реестре нет»: суд проверит законность брака Олега Яковлева с Куцевол

Суд проверит законность брака покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева с Александрой Куцевол. С заявлением обратилась женщина, которая может являться племянницей артиста, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.

По информации СМИ, в завещании Яковлев указал племянницу и лучшего друга. Однако после смерти артиста Куцевол предъявила документы о замужестве. В администрации сербского города, где якобы был заключен брак, племяннице сообщили, что соответствующая запись в реестр ЗАГСа не вносилась.

Иск уже поступал в суд, но производство по нему прекращали. Истица оспорила это решение, и апелляция встала на ее сторону. Беседа, назначенная на 16 сентября, не состоялась из-за неявки сторон.

Суд продолжит рассмотрение дела. Если факт регистрации брака не подтвердится, это может повлиять на распределение наследства артиста. Официального комментария от представителей Куцевол на момент публикации не поступало.

Олег Яковлев скончался в июне 2017 года в возрасте 47 лет от двусторонней пневмонии. Артист выступал в составе «Иванушек International» с 1998 по 2013 год, после чего начал сольную карьеру.

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