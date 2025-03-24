«Западная гармошка»: певица рассказала, какой была музыка в РФ до 2022 года

Музыкант и певица Александра Круглова заявила, что до 2022 года в российской музыкальной индустрии было очень сильно влияние Запада, а затем большой неожиданностью стал уход звукозаписывающих компаний.

«С 90-х весь бизнес держался не на российских плечах, это была абсолютно „западная гармошка“ с хорошими технологиями и эффективным менеджментом. Но нужно было не только привезти их в Россию, но учиться у них и адаптировать их идеи, делать свои медиа», — сказала певица в эфире радио Sputnik.

По ее словам, пришедшие им на смену компании оказались не столь профессиональны.

Ранее сообщалось о новом хите Homay, разрывающем соцсети и созданном башкирским музыкальном трио AY YOLA. Им удалось переосмыслить древние легенды, сочетая электронные звуки, живые гитарные партии и традиционные народные инструменты. Название песни связано с женщиной-птицей из Хомай из древнего башкирского эпоса «Урал-Батыр».