«Западная гармошка»: певица рассказала, какой была музыка в РФ до 2022 года

Певица: новые звукозаписывающие компании не столь профессиональны, как ушедшие
Культура

Фото - © Андрей Журавлев / Фотобанк Лори

Музыкант и певица Александра Круглова заявила, что до 2022 года в российской музыкальной индустрии было очень сильно влияние Запада, а затем большой неожиданностью стал уход звукозаписывающих компаний.

«С 90-х весь бизнес держался не на российских плечах, это была абсолютно „западная гармошка“ с хорошими технологиями и эффективным менеджментом. Но нужно было не только привезти их в Россию, но учиться у них и адаптировать их идеи, делать свои медиа», — сказала певица в эфире радио Sputnik.

По ее словам, пришедшие им на смену компании оказались не столь профессиональны.

Ранее сообщалось о новом хите Homay, разрывающем соцсети и созданном башкирским музыкальном трио AY YOLA.  Им удалось переосмыслить древние легенды, сочетая электронные звуки, живые гитарные партии и традиционные народные инструменты. Название песни связано с женщиной-птицей из Хомай из древнего башкирского эпоса «Урал-Батыр».