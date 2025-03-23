«Топовый трек»: песня группы AY YOLA из Башкирии разрывает соцсети

Название песни Ноmау связано с мифической женщиной-птицей Хомай из древнего башкирского эпоса «Урал-Батыр». В социальных сетях песня стала быстро вируситься: под нее уже делают Reels Instagram* и видео в TikTok, а сам клип набрал несколько миллионов просмотров. Пользователи отмечают, что песня «топовая» и «вызывает дикий восторг».

«Это невероятно! Спасибо каждому, кто слушает, смотрит, комментирует и делится нашей музыкой. Ваша поддержка помогает не просто распространять песни, но и оживлять древние истории, делать их частью современного мира», — написал коллектив в своей группе VK.

Состав AY YOLA включает в себя Рината Рамазанова (вокал, курай), лидера группы «Аргымак» и заслуженного артиста Башкортостана; Адель Шайхитдинову (вокал, гитара, домбра), лауреата международных конкурсов и участницу шоу «Песни» на ТНТ; а также Руслана Шайхитдинова, известного как DJ Север, который выступает в роли саунд-продюсера, играя на клавишных и бас-гитаре.

Проект уникален тем, что сочетает традиционные инструменты, такие как курай, кубыз и думбыра, с современными аранжировками, включая синтезаторы и гитары.

Более года назад соцсети взорвал трек на татарском языке «Пыяла» дуэта «Аигел», который стал лидером мирового чарта Shazam и одной из самых прослушиваемых песен как в России, так и в мире.

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