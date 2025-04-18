Балерина Анастасия Волочкова развеяла слухи о том, что собирается продать квартиру в центре Санкт-Петербурга. Она сказала, что заявления в СМИ — домыслы, сообщает 360.ru .

Волочкова заявила, что сообщения в средствах массовой информации — слухи журналистов, которым нечего больше обсуждать. Балерина занимается подготовкой к свадьбе собственной дочки. Она думает, что эту новость СМИ пытаются перебить чем-то иным.

Балерина добавила, что с квартирой в Санкт-Петербурге у нее связано большое количество приятных моментов. По этой причине Волочкова даже не сдавала данное жилье.

По словам знаменитости, квартиру ей подарил предприниматель и политик Сулейман Керимов. Она дорожит этим жильем и не даст никому «даже прикоснуться к нему».

Ранее SHOT сообщал, что Волочкова якобы продает квартиру на Итальянской улице в Санкт-Петербурге, на которой висит долг в размере 127,6 тыс. рублей за коммунальные услуги. Балерина, как писали, хотела реализовать жилье площадью 196 «квадратов» за 165 млн рублей.