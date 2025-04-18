Анастасия Волочкова продает роскошную квартиру в центре Санкт-Петербурга

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Балерина Анастасия Волочкова продает элитную шестикомнатную квартиру, расположенную в центре Санкт-Петербурга, на Итальянской улице. За жильем числится долг в примерно 130 тыс. рублей за жилищно-коммунальные услуги, сообщает SHOT .

Площадь роскошной квартиры — 196 квадратных метров. За имущество Волочкова запросила 165 млн рублей.

Квартиру балерина купила в 2001 году. Волочкова должна погасить долг в размере 127,6 тыс. рублей за коммунальные услуги.

Квартира Волочковой имеет высокие трехметровые потолки. Для гостей есть спальня с отдельным туалетом. Имеется библиотека, хозяйственный блок, а также комната для занятий спортом.

Балерина уже нашла потенциального покупателя имущества. Подписание сделки может пройти в ближайшие дни.