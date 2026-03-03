«Забрала себе»: Седокову обвинили в присвоении двух iPhone Тиммы

Певица Анна Седокова после смерти экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, оставила у себя два его дорогих смартфона. Такое заявление сделала представитель семьи спортсмена Маргарита Гордеева, сообщает ТАСС .

По ее словам, всего у Тиммы было четыре iPhone. В ходе доследственной проверки два телефона изъяли следователи, но позже вернули родственникам. Еще два телефона присвоила Седокова.

«А еще два Седокова забрала себе, заявив, что якобы баскетболист их украл у нее», — отметила Гордеева.

Представитель семьи также уточнила, что у погибшего было множество дорогих аксессуаров — часы, браслет, подвеска. Местонахождение некоторых из них после смерти Тиммы неизвестно.

Адвокат Седоковой Татьяна Стукалова подтвердила, что ее подзащитная действительно давала показания в рамках проверки, но от дополнительных комментариев отказалась.

Ранее суд от потребовал от Седоковой отчета о продаже квартиры Тиммы.

