Куда делись 150 млн? Суд требует от Седоковой отчета о продаже квартиры Тиммы

Семья покойного баскетболиста Яниса Тиммы пытается выяснить у его экс-супруги, певицы Анны Седоковой, куда она дела деньги после продажи элитной квартиры спортсмена, сообщает «СтарХит» .

Родные Тиммы подали на певицу иск в суд, требуя передать им часть имущества и финансов. В частности они интересуются деньгами, которые достались Седоковой после продажи элитной квартиры, где исполнительница жила со спортсменом.

В понедельник состоялось первое заседание, на котором присутствовали адвокаты сторон. Точную сумму, за сколько было продано спорное жилье, певица не раскрыла, потому защита родных спортсмена берет за основу рыночную стоимость квартиры.

«Где деньги? Анна даже не знает, какую сумму ей перевели после продажи. Рыночная цена квартиры — 150 миллионов. Квартира продана, но куда делись деньги?» — сказала Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи баскетболиста.

Адвокат отметила, что семья будет оспаривать эту сделку купли-продажи. Представительница Седоковой же заявила, что артистка ничего не должна родителям Тиммы.

По ее словам, квартира, о которой идет речь, была куплена баскетболистом в браке и подарена певице. Затем супруги продали ее, когда находились еще вместе, а деньги потратили на погашение огромной ипотеки, которую взяли ранее для оплаты этой же недвижимости. Т есть на момент смерти Тиммы никакого имущества уже не было.

«Рыночная стоимость — 150 миллионов, но квартира не была продана за такие деньги. У нас нет никакого имущества, чтобы его делить!» — сообщила Татьяна Стукалова.

Тимма был найден мертвым в ночь на 17 декабря 2024 года в Москве, баскетболист покончил с собой. Незадолго до этого Седокова развелась с ним.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.