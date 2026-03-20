«Вживую очень похож»: Ева Карицкая показала готовый памятник Паше Технику

Бывшая жена музыканта Паши Техника, Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук), в своем Telegram-канале опубликовала видео с готовым памятником экс-супругу. Монумент выполнен в полный рост артиста.

На опубликованных кадрах видно, что памятник изготовлен в полный рост Паши Техника. Скульптура отличается от первоначально заявленной версии.

На новом памятнике Техник стоит в кофте и штанах с карманами, сложив руки перед собой таким образом, что в левом кулаке зажат микрофон, а правая рука обхватывает запястье левой.

«Вживую очень похож», — написала Карицкая.

Экс-жена Техника продемонстрировала памятник с разных ракурсов. Пользователи в комментариях положительно оценили работу, но рекомендовали все-таки еще над ней потрудиться, чтобы их кумир на памятнике был максимально похож на себя при жизни.

Паша Техник умер 4 апреля 2025 года. Он скончался в больнице Таиланда на 42-м году жизни. В настоящее время Карицкая занимается организацией создания и установки памятника на могиле рэпера. Первый предложенный вариант не удовлетворил ее из-за отсутствия портретного сходства, в связи с чем скульптуру вернули на доработку. Недавно Ева представила публике результаты внесенных изменений.

