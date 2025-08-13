Экс-жена Паши Техника показала макет памятника, который поставят на кладбище

Экс-супруга покойного рэп-исполнителя Паши Техника Ева Карицкая опубликовала изображение памятника музыканту, который будет установлен на кладбище в подмосковной Балашихе.

На опубликованном изображении видно, как Паша Техник (Павел Ивлев) стоит в полный рост с микрофоном в руках и бейсболке между двумя гранитными плитами.

«Вот такой у Павла будет памятник (без пульта слева), скульптура во весь рост», — написала Карицкая в своем Telegram-канале.

При этом он добавила, что это лишь макет надгробия известному рэперу.

Техник умер в больнице Таиланда 4 апреля. Перед смертью у музыканта отказали все органы. Близкие допускали, что Ивлева увезли в больницу на Пхукете из-за последствий употребления запрещенных веществ.