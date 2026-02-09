Вызвали скорую: состояние беременной Лерчек резко ухудшилось

Ночью беременной блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, пришлось вызвать скорую помощь. Ее состояние резко ухудшилось — у звезды соцсетей отнимается нога, она с трудом передвигается, сообщает SHOT .

19 января состоялось очередное судебное заседание по делу блогерши, после которого ее состояние резко ухудшилось. 33-летняя Лерчек пробовала лечиться дома, но по ночам боли в ноге становятся особенно сильными.

В этот раз ей пришлось вызвать врачей. Чекалиной дали обезболивающее и рекомендовали постельный режим. Также у нее диагностировали проблемы с мочеполовой системой. На последнее судебное заседание она не приехала.

Ранее стало известно, что Лерчек, которая находится под домашним арестом, может лишиться имущества — ФНС требует признать ее банкротом. Она задолжала налоговой 172,9 млн рублей.

