Выставку фарфоровых изделий «Чайная карусель» откроют в Орехово-Зуеве 31 октября

С 31 октября по 23 ноября в Орехово-Зуеве будет работать выставка изделий из фарфора «Чайная карусель». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Центром экспозиции станут авторские изделия художника Дулевского фарфорового завода Марины Яснецовой и главного художника Дулевского фарфорового завода Валентины Шириной. На выставке будут представлены чайные сервизы, блюда и вазы, вдохновленные природными мотивами и графичными образами.

Открытие выставки состоится 31 октября в 15:00 в Выставочном зале г. Орехово-Зуево. Вход в день открытия — свободный.

Марина Владимировна Яснецова в 1984 году окончила Федоскинскую школу миниатюрной живописи. Член Союза художников России. Она росла в творческой семье. Отец, Владимир Климентьевич Яснецов, положил начало династии художников по фарфору, мать, Вера Павловна, работала живописцем-копировщиком в художественной лаборатории, а брат в 90-е создал частное предприятие «Кузнецовский фарфор».

Марина Владимировна успела поработать на семейном производстве, но лучшие свои росписи создала на Дулевском фарфоровом заводе. В ее творчестве присутствуют народные мотивы, цветы, растительный орнамент. Она вдохновляется работами старых мастеров и прогулками на природе.

Валентина Валерьевна Ширина. Заслуженный работник культуры РФ, Член Союза художников России. Художник 1 категории. На заводе с 1969 года. В 1972 году по направлению завода поступает в Абрамцевское художественно-промышленное училище. В 1976 году, закончив его, возвращается на завод в художественную лабораторию. Работает над разработкой деколей и живописных рисунков для цеха. Валентиной Валерьевной разработано множество деколей, которые использовались в декорировании изделий и на других фарфоровых заводах. Огромное влияние на творчество художницы оказали старые мастера-скульпторы А. Д. Бржезицкая, Н. А. Малышева, Е. И. Гатилова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.