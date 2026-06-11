Депутат Госдумы Селезнев предложил уравнять штрафы за правонарушения в регионах

Депутат Государственной Думы и координатор Московского областного отделения ЛДПР Валерий Селезнев оценил законодательную инициативу, уравнивающую размеры штрафов за правонарушения для всех регионов России. По его мнению, нынешняя система не имеет объективного обоснования.

«ЛДПР последовательно выступает за то, чтобы наказывать нарушителей — никто не говорит об отмене ответственности. Но правила по всей стране должны быть едиными. А если в большинстве регионов России за нарушение правил остановки или стоянки штраф составляет 500 рублей, то и в Московской области должно быть столько же: не 2 500, а 500 рублей», — отметил Селезнев.

Депутат подчеркнул, что действующая сейчас система, согласно которой для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области действуют повышенные штрафные санкции, с точки зрения общественной безопасности не имеет объективного обоснования.

«Повреждение ограждения на железной дороге или переход путей в неустановленном месте в Подмосковье не опаснее, чем в соседних регионах. Однако сегодня размеры штрафов в регионах различаются в разы. Мы в ЛДПР выступаем за справедливое и равное отношение к гражданам независимо от их места проживания», — пояснил парламентарий.

Согласно разработанному депутатами фракции законопроекту, повышенные штрафы для четырех регионов предлагается признать утратившими силу и установить единые размеры для всех субъектов РФ.