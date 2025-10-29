Выпускник советского вуза хочет поставить памятник Ахматовой в Кито

сегодня в 23:02

Инициатором проекта выступил местный писатель и переводчик Марко Антонио Корнехо, выпускник советского вуза.

Как сообщил Корнехо, барельеф Ахматовой будет размещен в историческом центре города рядом с аллеей поэтов и напротив мемориального комплекса «Диалог культур», открытого в этом году в честь Александра Пушкина и эквадорского поэта Медардо Анхеля Сильвы.

«Почему Ахматова? Потому что на всей аллее поэтов нет ни одного памятника, посвященного поэтессе, представлены лишь писатели-мужчины», — пояснил свой выбор инициатор проекта.

Параллельно планируется установить барельеф эквадорской поэтессе Авроре Эстраде, творчество которой было посвящено социальным проблемам и роли женщин в обществе.

