«Вы хотели видеть меня на костылях?»: Волочкова ответила на слухи о здоровье

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем. Знаменитость подтвердила, что ей действительно сделали операцию на ноге, которую она назвала «платой за успех», сообщает Telegram-канал «Звездач» .

«Слагаете легенды про онкологию, про то, что со мной что-то случилось. Да, я сделала операцию, это моя плата за успех. Вы хотели видеть меня бедной, серой, убогой, на костылях?» — высказалась Волочкова в видеообращении.

По словам балерины, она действительно передвигается на костылях. Звезда напомнила, что она — тоже человек и может заболеть. Также Волочкова подчеркнула, что ходит на костылях по собственному особняку.

«У вас есть хоть что-нибудь? Дом, квартира, что-нибудь у вас есть? Я не кичусь, я просто хочу сказать, что если вы люди, то вы этими людьми и оставайтесь», — добавила она.

Ранее Волочкова вспомнила, какой самый дорогой подарок она получала. Бизнесмен Сулейман Керимов на День влюбленных порадовал балерину и отдал ей ключи от роскошной квартиры.

