В Богородском округе школьникам показали оружие времен ВОВ

Выставка оружия времен Великой Отечественной войны прошла 3 апреля для учеников 5 класса центра образования № 8 в Богородском округе. Экспозицию организовало станичное казачье общество во главе с атаманом Александром Полевым при поддержке АНО «Патриотический центр Защитник», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для школьников подготовили экспозицию с образцами советского оружия военных лет. О создании и модернизации вооружения рассказали директор центра Анатолий Мясников и старший инструктор Алексей Старцев. Организаторы отметили, что советское оружие отличалось простотой производства и надежностью в сложных фронтовых условиях.

Ребятам представили винтовку Мосина образца 1891/30 годов, пистолет-пулемет Шпагина ППШ-41 с дисковым магазином на 71 патрон, ППС-43, который считают одним из лучших пистолетов-пулеметов войны, а также самозарядную винтовку Токарева СВТ-40, применявшуюся в том числе снайперами и морской пехотой.

В экспозицию вошли ручной пулемет ДП-27 с характерным дисковым магазином и четыре пистолета ТТ 1935, 1942, 1945 и 1948 годов выпуска, произведенные на Тульском и Ижевском заводах. Школьники смогли рассмотреть экспонаты вблизи и задать вопросы организаторам. Выставка вызвала у ребят живой интерес и эмоциональный отклик.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.