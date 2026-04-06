В Богородском округе пройдет фестиваль космических чудес

Фестиваль космических чудес состоится в Центральном парке Ногинска на предстоящей неделе. Жителей ждут творческие мастер-классы, интерактивные программы, спортивные занятия и мероприятия к Пасхе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парках Богородского округа пройдет «Космическая неделя». В понедельник и среду в 17.00 в павильоне Центрального парка Ногинска состоятся занятия по основам живописи и классической скульптуры (6+). Во вторник и четверг в это же время здесь пройдут тренировки по спортивно-бальным танцам с любительским объединением «Танцы Голд» (18+).

Во вторник для детей организуют тематическую программу. В 16.00 начнется конкурс рисунков «Млечный путь», а в 16.30 — мастер-класс «Солнечная система» (6+).

Пятницу посвятят северной ходьбе. Старт запланирован на 11.00 в Глуховском парке и на 13.00 в Центральном парке (18+).

Главным событием недели станет Фестиваль космических чудес в субботу в Центральном парке. С 12.00 на площади пройдет интерактивная программа «Путешествие по Млечному пути» (6+), в 13.00 в павильоне откроется творческая мастерская «Космическая галактика» (6+), а в 14.00 в камерном зале состоится познавательная программа «Вклад Богородского края в развитие авиации и космонавтики» (16+).

В этот же день парки Глуховский, «Липовая аллея» и «Роща» проведут регулярные игровые, творческие и спортивные программы для детей (6+).

В воскресенье в парках «Роща», «Липовая аллея», Центральный и Глуховский отметят Праздник Светлой Пасхи. С 12.00 начнутся тематические игровые программы и пасхальные мастер-классы для детей (6+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.