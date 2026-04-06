Спортсменка из Богородского округа выиграла чемпионат России по пауэрлифтингу

Спортсменка из Богородского округа Светлана Ключко завоевала золото чемпионата России по пауэрлифтингу среди атлетов с нарушением зрения. Турнир прошел с 29 марта по 3 апреля в городе Собинка Владимирской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чемпионат России по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением зрения собрал более 60 участников из 22 регионов страны. В течение недели атлеты соревновались в дисциплине «жим лежа». Главным судьей выступил Дмитрий Красильников — главный тренер паралимпийской сборной России по пауэрлифтингу.

Светлана Ключко стала чемпионкой России в весовой категории до 67,5 кг, показав результат 79 кг. Кроме того, она заняла первое место среди ветеранов. Победа подтвердила высокий уровень подготовки спортсменки и профессионализм ее тренера Александра Сергеевича Сикавина.

«Этот результат очень ценен для меня. Он стал плодом серьезных усилий, тренировок и преодоления трудностей, а также подтверждением веры в себя и свои силы», — отметила Светлана Ключко.

Спортсменка занимается пауэрлифтингом около трех лет. По словам тренера, она отличается талантом и целеустремленностью. Для участников чемпионата также организовали экскурсионную программу, в рамках которой они познакомились с историей и достопримечательностями Владимирского края.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.