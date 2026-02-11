Волочкова назвала самый дорогой подарок, который она получала на 14 февраля
14 февраля во множестве стран мира отмечают День всех влюбленных. Накануне праздника балерина Анастасия Волочкова вспомнила, какой самый дорогой подарок она получала, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Самый лучший подарок преподнес мне Сулейман Керимов. Забыть его подарок в День всех влюбленных я не смогу никогда. Он подарил мне роскошную квартиру. Это было настолько приятно, настолько неожиданно. Ни один мужчина не делал для меня таких красивых жестов. И все случилось именно 14 февраля», — поделилась экс-прима Большого театра.
Артистка отметила, что не очень любит отмечать этот праздник, однако именно в эту дату ей традиционно дарят цветы, презенты и устраивают сюрпризы как поклонники, так и бывшие возлюбленные.
Существует еще одно очень личное воспоминание, связанное с бурным романом, однако балерина не стала его раскрывать.
«События происходили тоже 14 февраля, но это уже совсем другая история», — заключила Волочкова.
