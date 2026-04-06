сегодня в 16:09

Педагог из Богородского округа стала лауреатом конкурса в Москве

Педагог-психолог центра образования №10 Богородского округа Дарья Лапшина стала лауреатом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2026». Награждение прошло 3 апреля в Москве по итогам финальных испытаний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финал конкурса проходил в Москве с 28 марта по 3 апреля. В очный этап вышли 220 педагогов со всей страны, отобранных из 2000 участников заочного тура. Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей состоялась 3 апреля.

Дарье Лапшиной присвоили звание лауреата в номинации «Молодые педагоги-психологи». В течение конкурсной недели она представила системную работу центра образования №10 и прошла ряд профессиональных испытаний на всероссийском уровне.

На одном из этапов педагог осветила тему одинокого отцовства, которая вызвала интерес жюри и стала предметом дискуссии. Коллектив центра образования поздравил коллегу с достижением, отметив ее профессионализм и высокий уровень подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.