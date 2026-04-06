В Подольске в парке Дубрава прошел день здоровья

День здоровья состоялся 5 апреля в парке «Дубрава» в Подольске. Для детей организовали забег и мастер-класс, а для взрослых — открытую тренировку по танцевальному фитнесу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник начался с детской разминки, после которой юные участники вышли на старт забега. Ребята преодолели дистанцию 200–300 метров. На финише для них подготовили творческий мастер-класс: дети сделали аппликации-медали «Я — супер!», чтобы каждый почувствовал себя победителем.

«Мне больше всего понравился забег! Сначала мы весело прыгали на разминке под известные хиты, а потом со всех ног бежали к финишу. Было совсем не трудно, а очень весело», — поделилась юная подольчанка Вера Ражева.

Пока дети участвовали в мастер-классе, на главной сцене парка прошла открытая авторская тренировка по танцевальному фитнесу для взрослых.

«Сегодня мы провели открытую авторскую тренировку по танцевальному фитнесу. Это уникальное сочетание танца и спорта. Я занимаюсь этим направлением уже около семи лет и точно знаю, что такие занятия — лучший способ разогреться и зарядиться энергией, даже когда солнце прячется за тучи», — поделилась профессиональный спортсмен и организатор тренировки Екатерина Сумкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.