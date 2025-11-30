сегодня в 16:38

Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

30 ноября в Москве простились с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским. Его похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости .

Могила артиста расположена на «Аллее звезд». Рядом похоронен телеведущий Юрий Николаев.

Прощание с Шиловским проходило днем в московском театре-студии, носящем его имя. Церемонию посетили его друзья, коллеги, поклонники.

В последний путь артиста провожали писатель Юрий Поляков, актеры Дмитрий Певцов, Андрей Соколов, Татьяна Орлова и т. д. Венок на церемонию прислали правительство Москвы, Санкт-Петербургский театр им. Миронова и другие.

Всеволод Николаевич скончался 26 ноября на 88-м году жизни из-за онкологии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.