сегодня в 12:48

В Москве прощаются с Всеволодом Шиловским

В Москве проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским. Он скончался 26 ноября в возрасте 87 лет, сообщает ТАСС .

Попрощаться с артистом можно в московском театре-студии, носящем его имя. С утра возле дверей здания собрались десятки людей, которые пришли проводить Всеволода Николаевича в последний путь.

Церемония прощания началась в 11:00. Она продлится до 13:00. Затем Шиловского похоронят на Троекуровском кладбище.

Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание. Рак актеру диагностировали в апреле 2025 года.

