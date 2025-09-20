сегодня в 23:32

Все участники «Интервидения» показали свои выступления

Выступления всех участников в финале «Интервидения» завершились, передает корреспондент РИАМО.

В настоящий момент члены жюри уже приступили к выставлению оценок за выступления.

Как объявила одна из ведущих конкурса, в 2026 году «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.

Конкурс проходит на концертной площадке «Live Арена» в Одинцове.

В нем принимают участие представители 23 стран.

Ранее певец Ярослав Дронов (Shaman), выступающий от России, попросил жюри не оценивать его выступление и отказался от победы на «Интервидении».