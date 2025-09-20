сегодня в 21:51

Shaman отказался от победы на «Интервидении»

Певец Ярослав Дронов (Shaman), выступающий от России, попросил жюри не оценивать его выступление и отказался от победы на «Интервидении», передает корреспондент РИАМО.

Shaman поблагодарил всех за внимание и решил сделать неожиданное заявление.

«Россия выступает гостеприимной хозяйкой. Я счастлив находиться на этой сцене в окружении талантливых людей из разных стран со всего мира», - сказал Ярослав Дронов.

Он отметил, что по законам гостеприимства он не имеет права претендовать на победу в конкурсе.

Певец Shaman добавил, что ему с легкостью далось это решение.

Конкурс проходит на концертной площадке «Live Арена» в Одинцове. В нем принимают участие представители 23 стран.