«Вранье это все»: жена Серебрякова развеяла слухи о госпитализации актера

сегодня в 14:31

В прессе распространились слухи о том, что актер Алексей Серебряков был госпитализирован в связи с обострением хронического бронхита. Супруга артиста в беседе с 360.ru опровергла появившиеся сообщения.

«Вранье, вранье это все. Он дома», — подчеркнула она.

Первоисточником информации о госпитализации стал Telegram-канал Mash. Согласно их сведениям, актера положили в стационар на четыре дня из-за одышки и непрекращающегося кашля. Медики констатировали ухудшение состояния, вызванное курением.

«Серебряков давно задыхается и постоянно кашляет, но бросать вредную привычку все равно не планирует», — написали авторы поста.

