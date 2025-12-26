Актера Серебрякова увезли в больницу из-за бронхита и попросили бросить курить

Артист, предположительно, курит с 13 лет. У него уходит по две пачки сигарет в сутки.

В декабре артист на четыре дня оказался в больнице в состоянии средней тяжести с жалобами на одышку и кашель.

Серебряков уже длительное время задыхается, периодически кашляет, однако отказываться от курения не собирается.

Позже актера выписали из больницы. Врачи порекомендовали ему если не бросать, то хотя бы уменьшить количество сигарет, а также заниматься дыхательной гимнастикой.

Если актер будет курить и дальше, то вероятность возникновения хронической обструктивной болезни легких увеличится. Недуг не лечится и может влиять на возможность свободно дышать.

