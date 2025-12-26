Актера Серебрякова увезли в больницу из-за бронхита и попросили бросить курить
Фото - © kinopoisk.ru
Актера Алексея Серебрякова увезли в больницу из-за обострения хронического бронхита. Врачи настоятельно рекомендовали ему бросить курить, сообщает Mash.
Артист, предположительно, курит с 13 лет. У него уходит по две пачки сигарет в сутки.
В декабре артист на четыре дня оказался в больнице в состоянии средней тяжести с жалобами на одышку и кашель.
Серебряков уже длительное время задыхается, периодически кашляет, однако отказываться от курения не собирается.
Позже актера выписали из больницы. Врачи порекомендовали ему если не бросать, то хотя бы уменьшить количество сигарет, а также заниматься дыхательной гимнастикой.
Если актер будет курить и дальше, то вероятность возникновения хронической обструктивной болезни легких увеличится. Недуг не лечится и может влиять на возможность свободно дышать.
