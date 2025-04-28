Известный певец, поэт и композитор Александр Панайотов в костюме Вождя стал победителем завершившегося шестого сезона шоу «Маска», сообщает журнал Super.ru .

В финале на сцену вышли лучшие участники: Далматин, Страусильда, Боксер, Сокол и Вождь. Страусильдой оказалась актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс. Бывший солист группы «Премьер-министр» Жан Милимеров скрывался под маской Боксера.

В образе Далматина выступала начинающая исполнительница Мона. В костюме Сокола исполнил композицию певец Алексей Гоман. Вождем и победителем 6-го сезона шоу оказался Александр Панайотов.

«Шоу „Маска“ — это не просто про костюм, это про нашего внутреннего ребенка, которого, мне кажется, так важно в себе по максимуму сохранить, потому что дети — это самое святое, что есть у нас», — сказал Панайотов.

Певец поблагодарил жюри, участников и фанатов за победу и за эмоции, которые он запомнит на всю жизнь.

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