Воробьев показал волшебный момент приезда Деда Мороза в центр Рошаля

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля прошло торжественное мероприятие по случаю приближения Нового года с участием Деда Мороза и Снегурочки. Момент приезда сказочных героев к юным пациентам больницы в своем Telegram-канале показал губернатор Андрей Воробьев.

Главный волшебник Нового года Дед Мороз вместе со Снегурочкой прибыли в центр Рошаля на вертолете, украшенном многочисленными гирляндами. Уже этот момент поднял настроение детям, которые так ждали чуда.

«В наш Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля приехали Дед Мороз и Снегурочка, чтобы порадовать ребят, которые сейчас проходят там лечение. Передали подарки, поиграли, весело провели время», — подчеркнул Воробьев.

Глава региона выразил надежду, что состоявшийся праздник сделал маленьких жителей региона и в целом страны, которые проходят лечение в центре Рошаля, немного счастливее.

Ранее Воробьев рассказал подробности новогоднего представления, которое состоялось в Одинцове. В городской округ приехали более 8 тысяч детей. Маленькие жители Московской области с удовольствием общались с губернатором и делились с ним впечатлениями от праздника.