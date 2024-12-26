Андрей Воробьев: на новогоднее представление в Одинцово приехали 8 тыс ребят

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на новогоднее представление «Рождество в Музыколандии», которое проходит в Одинцове, приехали 8 тыс. ребят.

«Это дети наших бойцов, участников СВО, а также дети, которые больше всего нуждаются в заботе и внимании. Всего спектакль за 3 дня посмотрят 24 тыс. мальчишек и девчонок», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Глава региона опубликовал короткое видео, на котором общается с маленькой девочкой в красном платье. Дети с удовольствием делятся эмоциями с губернатором.

Ранее Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили Губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы в 2025 году исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — сказал Воробьев.