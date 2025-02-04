Воробьев обсудил с главой Люберец подготовку к 650-летию Куликовской битвы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи с главой Люберец Владимиром Волковым выслушал доклады о строительстве школ, поликлиник и других строящихся объектах и уделил внимание подготовке к празднованию 650-летия Куликовской битвы, которое выпадет на 2030 год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В 2030 году будут праздновать две важные исторические даты: юбилей основания Николо-Угрешской обители и 650 лет со дня легендарного сражения на Куликовом поле. Глава Подмосковья Воробьев провел встречу с руководителем Люберец Волковым для обсуждения организации этих масштабных торжеств. Праздничные мероприятия должны быть организованы на лучшем уровне.

В финале встречи Воробьев подвел итоги и дал напутствие Волкову по дальнейшей работе с населением вверенной ему территории.

«Хочу отметить важность работы и в рамках выездной администрации, и регулярные встречи с жителями на примере благоустройства Томилинского лесопарка, любого социального объекта, реконструкции дорог — все это имеет принципиальное значение. Поэтому я очень надеюсь, что и в дальнейшем вы будете держать такой же темп. Необходимо общаться с людьми, слышать вопросы из первых уст, давать на них ответы, решать проблемы. Все это — базовый принцип, который мы все должны соблюдать. В ближайшее время в городском округе пройдут выборы. Я прошу вас работать в том же стиле — стиле диалога с людьми, разъяснения им каких-то программ — и соответственно заручиться доверием жителей», — сказал Воробьев.

Ранее Волков рассказал Воробьеву о том, что будет благоустроено в Томилинском лесопарке и какую работу власти ведут с жителями.