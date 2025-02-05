Воробьев: 9 подмосковных школ искусств заработают после обновления в 2025 году

В Московской области функционирует более 160 школ искусств, и власти активно воплощают масштабный проект по их модернизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Масштабная реновация охватит 21 учебное заведение к 2026 году, причем уже в 2025 году 9 из них вновь распахнут свои двери для учеников, уточнил Воробьев.

Особое внимание уделяется материально-технической базе: в 2025 году 54 учреждения получат современные музыкальные инструменты.

Комплексная программа обновления существенно улучшит условия для творческого развития юных талантов Подмосковья. В рамках программы модернизации учреждений культуры планируется обновление ряда музыкальных школ Подмосковья. На первом этапе реконструкция затронет 3 образовательных учреждения: школу искусств в Чехове, «Гармонию» в Наро-Фоминске и музыкальную школу № 4 в Пересвете Сергиево-Посадского округа.

Масштабная реновация продолжится и в 2026 году, тогда современный облик обретут еще 6 учреждений дополнительного образования. В их число войдут: школа искусств № 3 в поселке Вуги Люберец, музыкальная школа им. Алябьева в Пущине и Климовская музыкальная школа Подольска. Также обновление ждет школу искусств «Синтез» в Серпухове, музыкальную школу Электростали и носящую имя С. И. Танеева Звенигородскую музыкальную школу, расположенную в Одинцовском округе.