Волочкова выступила в поддержку назначения Цискаридзе на пост министра культуры

Назначение российского артиста балета Николая Цискаридзе на пост министра культуры РФ стало бы одним из наиболее дальновидных шагов со стороны правительства, заявила балерина Анастасия Волочкова, ранее выступавшая с ним в паре, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению экс-примы Большого театра, Цискаридзе — выдающийся деятель культуры, обладающий неординарными способностями.

«Это умнейший человек, который и без каких-либо высоких чиновничьих званий внес огромный вклад в развитие российской культуры. Он успешно возглавляет Академию русского балета им. А. Я. Вагановой, которую я с отличием окончила. И, честно говоря, Николай Максимович был бы классным директором и Большого театра России, но я думаю, что стоило переждать время, да и Бог так распорядился, что он пошел выше и ему уготовлено более высокое и достойное место», — пояснила Волочкова.

Известная балерина также подчеркнула необходимость поддержки Цискаридзе со стороны всех членов правительства РФ.

Волочкова выразила свою полную поддержку Цискаридзе, а также надежду на его возможное назначение на должность главы культурного ведомства.

Ранее Николай Цискаридзе прокомментировал спорную тему о стоимости билетов на «Щелкунчика». По его словам, ничего необычного в этом нет и так было во все времена.

