Волочкова рассказала о поступке матери, который она не может простить

Известная российская балерина Анастасия Волочкова побеседовала с блогером Амираном Сардаровым и поделилась с ним грустными моментами из своей биографии, сообщает «Бриф24» .

В частности, артистка подробно рассказала об отношениях с предпринимателем Сулейманом Керимовым, который в свое время не скупился на подарки.

«Я не попросила ни копейки денег. Ну, ничего страшного. Там моя мамаша нормально все себе прибрала», — отметила Волочкова на эмоциях.

Выяснилось, что речь идет о ряде объектов недвижимости: квартирах в Санкт-Петербурге и Москве, а также о студии вблизи Мариинского театра, где в перспективе планируется открытие балетной школы. Как утверждает Анастасия, мама уговорила ее оформить студию на себя с целью сэкономить на налогах.

Когда у Волочковой возникли финансовые трудности, она решила продать данное помещение, однако после разговора с матерью испытала потрясение.

«И мама, знаешь, что мне говорит с улыбкой? „А студии больше нет. Я ее продала“. Я говорю: „Когда? Даже меня не предупредив?“. И когда мне говорят: „Настя, для очищения вашей кармы надо простить мать…“ Как я могу простить мать за этот проступок?» — поделилась балерина.