Волочкова объяснила, почему отказалась от новогодней елки

Волочкова отказалась от живой елки к Новому году ради экологии

Известная балерина Анастасия Волочкова, несмотря на свою любовь к новогодним торжествам, в этом году приняла решение отказаться от установки живой ели. Артистка уже создала праздничное настроение в своем доме, тщательно подготовившись к предстоящим праздникам, сообщает Общественная Служба Новостей .

Волочкова призналась, что, хотя ей очень нравятся натуральные елки, она уделяет большое внимание вопросам защиты окружающей среды.

«Елка у меня большая, искусственная, но дизайнерская. Я отказалась принципиально от настоящей ели. В этом году мы вместе с моими друзьями-дизайнерами украсили ее в ярко-красные цвета: огромные шары, игрушки в виде пуантов и образы балерин», — сказала Волочкова.

Балерина отметила, что устанавливает елку заранее, чтобы успеть в полной мере насладиться атмосферой новогоднего уюта, поскольку в преддверии праздников ее ждет насыщенный гастрольный график. Также Волочкова выразила свою радость по поводу выпавшего в Москве и окрестностях снега, подчеркнув, что это только усилило ощущение приближающегося праздника.

Ранее сообщалось, что Волочкова планирует работать все праздничные дни. Балерина также удивилась продолжительности новогодних выходных для россиян.

