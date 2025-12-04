Волочкова рассказала, что будет работать все новогодние праздники

По словам экс-примы Большого театра, ее ждут выступления в городах Московской области, где она планирует дать ряд концертов для военных и семей участников СВО.

«Нужно успеть подарить сказку детям и взрослым. Я очень сейчас занята своим гастрольным графиком, поэтому мне крайне тяжело говорить о чем-либо конкретном. Я не могу подставить людей и разбить надежды детей», — поделилась звезда.

Волочкова также удивилась продолжительности новогодних выходных для россиян.

«Мне жаль, что всего две недели люди смогут отдохнуть, и это на весь год. Следующий отдых у них только во время отпуска. Этого ничтожно мало», — подчеркнула она.

Балерина добавила, что у нее есть возможность организовать себе выходной в любое удобное для нее время.

