Во Дворце культуры имени г. Конина в Егорьевске прошел день открытых дверей

30 августа в домах культуры Егорьевска прошел День открытых дверей. Это событие, которое объединяет разные поколения людей в желании творчески реализоваться — развить или продемонстрировать свои способности, научиться новому, вдохновиться или помочь другим найти себя в хореографии, музыке, изобразительном искусстве и других креативных направлениях, об этом сообщили в администрации Егорьевска.

Во Дворце культуры имени Григория Конина День открытых дверей начали в фойе. Члены клуба «Активное долголетие», которых ДК объединил в вокальные коллективы, исполнили для зрителей свои любимые композиции. В их числе ансамбль «Калина Красная», который в прошлом году выступил в программе «Поле чудес» и подарил музею телепередачи часы с надписью «Егорьевск». Под выступления артистов вместе с аниматорами в костюмах известных мультперсонажей играли и фотографировались дети. Их во Дворце культуры тоже готовы принять с большой радостью. Здесь занимается 27 коллективов — клубные формирования посещает порядка 1000 человек от 3-х лет и старше. Ждут в ансамбли, кружки и студии не только педагоги, их участники тоже рады увидеть новые лица.

«Я занимаюсь в хореографической студии „Волшебница“. У нас очень дружный коллектив, хорошие руководители. Мы много выступаем, ездим на фестивали в разные города — уже были в Сочи, в Казани, недавно ездили в Беларусь. Присоединяйтесь к нам, у нас интересно!» — говорит участница студии «Волшебница» Яна Муравьева.

О ДК Конина

Есть в ДК Конина и свой музыкально-драматический театр, корни которого уходят в начало XX века — первая театральная самодеятельность в Егорьевске начала образовываться в 1918 году при Хлудовской фабрике, а ДК, отметивший 95-летний юбилей год назад, открыли в 1929-м.

«В Егорьевске очень театрально-воспитанная публика. На все премьеры зал заполняется практически на 100%. Город любит наш театр, наших актеров, но на своей сцене мы принимаем и театральные коллективы других городов — у нас ставят спектакли, мюзиклы, балет, чему мы очень рады. В свою студию мы ждем всех желающих — в основной коллектив театра принимаем с 15-16 лет, а в молодежную студию при театре — и ребят помладше», — рассказывает режиссер музыкально-драматического театра ДК им. Г. Конина Александр Дорогов.

Историю и традиции уважать и беречь так же важно, как идти в ногу со временем. В этом году в ДК произошло немало изменений. Среди главных — новый брендбук и участие в пилотном проекте региона «Умный ДК» — егорьевский Дворец культуры стал одним из 50-ти его участников в Московской области. Это принципиально иной подход к организации пространства — появились зона ожидания, зона с бесплатным Wi-Fi, учреждение открыто для всех, кто желает воплотить свои творческие идеи — для этого здесь появилась возможность забронировать один из предложенных пространств ДК, сделать это можно на официальном портале Дома культуры Подмосковья.

Обратная связь

Открыт ДК и для пожеланий посетителей. Гости Дворца культуры смогли пройти анкетирование и поделиться своим мнением — какое направление работы более актуально для них и для их детей.

День открытых дверей 30 августа также состоялся в Центре культуры и досуга «Пегас», ГДК «Факел» и сельских домах культуры. Прошли экскурсии по учреждениям, концерты творческих коллективов, презентации, открытые уроки, мастер-классы по направлениям, игры и конкурсы. Творческий сезон в Егорьевске стартовал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений.

«„Умный ДК“ — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.