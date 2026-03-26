Внутри опасные ссылки: взломан аккаунт Михаила Литвина на 15 млн подписчиков

Популярный блогер Михаил Литвин попал в неприятную ситуацию. Его многомиллионный аккаунт в Instagram* взломали злоумышленники. Они предлагают аудитории небывалые заработки и размещают ссылки, по которым опасно переходить.

Сториз в профиле забиты множеством видео и фото с блогером, где он якобы интригует подписчиков и призывает их перейти по ссылке в шапке профиля. На странице своей супруги, блогера Адель Вейгель, Литвин опубликовал видеообращение к подписчикам.

«Хочу вас предостеречь: не переходите ни по каким ссылкам, потому что у меня нагло угнали аккаунт. Еще с ночи это началось, мы не спали, пытались его вернуть», — рассказал блогер.

Он подчеркнул, что ему даже удалось войти в аккаунт, но потом «какими-то хакерскими маневрами» была сменена почта. Литвин попросил всех подписчиков и медийных лиц распространить эту информацию, чтобы люди не переходили по опасным ссылкам и не переводили никому деньги.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

