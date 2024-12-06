Внучка Кобзона Мишель Рапопорт вышла замуж за еврея-бизнесмена

сегодня в 17:36

Внучка певца Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт вышла замуж на гражданина Израиля. Свадьба состоялась в окружении близких родственников и приятелей, сообщает Teleprogramma .

24-летняя Рапопорт выложила фото- и видео-отчеты в социальные сети. На них видно, как проходили сборы, встреча с супругом и главные моменты свадьбы.

Рапопорт поженилась на 31-летнем жителе Израиля Бене Джордже. У него свой бизнес по разработке конструкций и дизайнерских предметов из металла.

О планах пары на женитьбу стало известно в июле 2024 года. Тогда Джордж только сделал предложение.