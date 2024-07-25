24-летняя внучка Иосифа Кобзона выходит замуж за еврея-бизнесмена

Внучка легендарного певца в отношениях со своим избранником уже несколько лет. Известно, что Джордж занимается бизнесом: он создает конструкции и дизайнерские изделия из железа и бетона.

В четверг Раппопорт поделилась с фанатами новостью — возлюбленный сделал ей предложение. Бракосочетание пара запланировала на конец 2024 года.

Раппорт окончила в 2022 году юридический факультет Оксфордского университета. При этом девушка с детства увлекалась вокалом. Однажды она выступала на сцене Кремлевского дворца со своим именитым дедом.

Кобзон скончался в 2018 году из-за онкологического заболевания. Ему было 80 лет. Певец похоронен на Востряковском кладбище в Москве.