«Внебрачный сын» Бедроса Киркорова рассказал, как Хлебникова спасла его друга

Певец Александр Матвеев, которого СМИ называют «внебрачным сыном» Бедроса Киркорова, рассказал, как певица Марина Хлебникова помогла его коллеге по по юмористическому коллективу «ЭКС-ББ», сообщает Lady.mail.ru .

«Внебрачный сын» Бедроса Киркорова — певец Александр Матвеев — о поддержке, которую оказала Марина Хлебникова коллеге по юмористическому коллективу «ЭКС-ББ».

«Когда попал в больницу солист группы Александр Калинин и его состояние ухудшалось с каждым днем, я счел правильным вмешаться в ситуацию. Позвонил Марине Хлебниковой <…> и попросил помощи», — рассказал Матвеев в интервью NEWS.ru.

Он подчеркнул, что звезда 90-х лично поехала в больницу и провела переговоры с главврачом. Медики сделали все возможное и им удалось спасти Калинину жизнь.

Артист назвал отличной театральной практикой работу в юмористическом коллективе, в котором провел большое количество времени. Матвеев добавил, что поначалу работа в «ЭКС-ББ» казалась сложной из-за ежедневных репетиций по 8 часов и непривычного формата.