Власти Египта заявили о стабильном состоянии усыпальницы Тутанхамона

сегодня в 22:50

Министерство туризма и по делам древностей Египта опровергло распространявшуюся в зарубежных СМИ информацию о возможном обрушении гробницы фараона Тутанхамона, сообщает ТАСС .

Генеральный секретарь Верховного совета по делам древностей Мухаммед Исмаил подтвердил, что памятник архитектуры находится в надлежащем состоянии и не подвергается опасности разрушения.

В ведомстве отметили, что текущий контроль за состоянием усыпальницы осуществляется совместно с экспертами американского Института сохранения предметов искусства Гетти, которые не выявили угрозы для структурной целостности объекта или настенных фресок.

Заявление последовало после публикации Daily Mail со ссылкой на исследование профессора Каирского университета, предупреждавшего о рисках из-за повышенной влажности.

Гробница, обнаруженная в 1922 году в Долине царей, ранее пережила наводнение 1994 года, повредившее многие археологические объекты.