Гробница Тутанхамона может рухнуть в Египте

По мнению исследователей, состояние египетской гробницы фараона Тутанхамона, которой более 3300 лет, вызывает опасения — она может обрушиться. Причиной может стать повышенная влажность, сообщает kp.ru со ссылкой на Daily Mail.

Издание пишет, что эксперты зафиксировали пугающие явления внутри усыпальницы. Повышенная влажность привела к появлению небольших разломов. В этих же местах начали размножаться грибки, разъедающие фрески.

«Существуют текущие и будущие риски, которые повлияют на структурную целостность в долгосрочной перспективе, и гробница может не простоять еще тысячи лет в том виде, в котором она была построена», — отметил исследователь гробницы Саид Хемада.

