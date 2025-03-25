VK с 25 марта открывает театральную неделю

VK открывает театральную неделю. С 25 марта по 2 апреля пользователи ОК, ВКонтакте и Дзена смогут заглянуть за кулисы более 100 ведущих театров России.

В проекте к Международному дню театра примут участие известные театры из Москвы, Воронежа, Петербурга, Казани, Челябинска, Иркутска, Владивостока, Сахалина, а также популярные артисты, блогеры и школьные театры.

В частности, «Санктъ-Петербургъ Опера» покажет в Одноклассниках музыкально-драматический спектакль Гаэтано Доницетти под названием «Петр I, или Невероятные приключения русского царя».

Ранее сообщалось, что в Москве объединят «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры», заявил режиссер и худрук обоих театров Владимир Панков. Он считает такое решение полезным.