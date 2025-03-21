«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры»: в Москве объединят популярные театры

Театры «Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» объединят в Москве

В Москве объединят «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры», заявил режиссер и худрук обоих театров Владимир Панков. Он считает такое решение полезным, сообщает ТАСС .

По словам Панкова, «симбиоз двух площадок» позитивно скажется на творческой и административно-хозяйственной составляющих театров. Объединение также позволит нарастить число творческих проектов и сделать их более разнообразными.

«Благодаря слиянию у нас появится единая линия развития для молодых и перспективных режиссеров, актеров: от школы через студию — ЦДР, площадку для творческого поиска и роста к театру — „Ленкому“», — сказал художественный руководитель.

Панков добавил, что после слияния ЦДР станет структурным подразделением «Ленкома». Руководителем «Центра» останется Глеб Гришунин.

При объединении сохранят все культовые постановки «Ленкома». Основа репертуара театра и его коллектив также останутся неизменными, заверил Панков.